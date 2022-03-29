Про це розповів заступник головного фахівця з підготовки оперативного персоналу НТЦ ВП ЗАЕС Олексій Бурда. Він зазначив, що цей процес триває щороку і його розклад сформований заздалегідь.

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Кваліфікацію проводять згідно з планом

У нас є також план щодо підвищення кваліфікації на повномасштабному тренажері. Це є обов'язковим для отримання ліцензії. Всі інші працівники теж проходять кваліфікацію згідно з планом,

– наголосив Бурда.

На ЗАЕС наголошують, що робота атомників – дуже важлива, отож зупинити цей процес не можуть, попри всі обставини. Навіть у такій складній ситуації інструктори справляються, усі матеріали збереглись.

Працівники ЗАЕС перебувають під тиском

Раніше повідомляли, що на територію Запорізької атомної станції окупанти звезли велику кількість військової техніки, через це є постійна загроза аварії. Самі працівники змушені працювати в умовах тиску. Також їм заважали виконувати свої обов'язки співробітники Росатому.