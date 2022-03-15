Несмотря на повреждения: станция метро "Лукьяновская" продолжает работать как укрытие

Утром, 15 марта, оккупанты снова обстреляли жилые массивы Киева. В результате бомбардировки, в частности, была повреждена часть станции метро "Лукьяновская".

Впрочем, станция столичного метрополитена все равно продолжает выполнять функцию укрытия. Об этом сообщили в телеграме Киевской городской государственной администрации.

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Станция метро "Лукьяновская" получила повреждения в результате обстрелов рашистов утром, 15 марта. Впрочем, от взрывной волны пострадала лишь наземная часть здания. Поэтому станция и в дальнейшем продолжает быть безопасным убежищем для жителей столицы, когда раздается воздушная тревога.

В КГГА добавили, что линия киевского метрополитена там также продолжает работать, однако поезда на станции не останавливались, поскольку выполнялись восстановительные работы.

Столичная станция метро "Лукьяновская" продолжает выполнять роль укрытия / Фото КГГА

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