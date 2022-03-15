Проте станція столичного метрополітену все одно продовжує виконувати функцію укриття. Про це повідомили у телеграмі Київської міської державної адміністрації.

До теми Київ під ранок знову опинився під обстрілами: у КМДА розповіли про наслідки

Станція метро "Лук'янівська" зазнала пошкоджень унаслідок обстрілів рашистів вранці 15 березня. Втім від вибухової хвилі постраждала лише наземна частина будівлі. Тож станція й надалі продовжує бути безпечним прихистком для мешканців столиці, коли лунає повітряна тривога.

У КМДА додали, що лінія київського метрополітену там також продовжує працювати, однак поїзди на станції сьогодні не зупинялись, оскільки виконувались відновлювальні роботи.

Столична станція метро "Лук'янівська" продовжує виконувати роль укриття / Фото КМДА

Зверніть увагу – У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівки: дивіться відео