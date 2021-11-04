Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19: в Украине стало больше желтых зон

4 ноября 2021 , 11:47
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на четверг, 4 ноября, в Украине в желтой карантинной зоне находятся 3 области. В частности, туда перешла Тернопольщина.

Сейчас в желтой зоне находятся Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области. В оранжевой зоне остаются 6 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая.

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В красной зоне пока остаются 15 областей и столица – город Киев.

COVID-19 в Украине: последние новости

  • Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает осложняться. В частности, за сутки 3 ноября в стране обнаружили 27 377 новых инфицированных коронавирусом.
  • К сожалению, умерли 699 зараженных.
  • В Киеве зафиксировали значительные очереди возле бюро ритуальных услуг и отдела государственной регистрации смерти.
  • Кроме того, местные жители отмечают, что постоянно видят очередь машин ритуальных служб у Владимирского собора.
  • Очереди из автомобилей с умершими фиксируют фактически возле кладбища, церкви и крематория.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что больницы могут страдать от недостатка кислорода. Сейчас в Киеве пациенты уже нуждаются в втрое большем количестве кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса.
Автор: Мар'яна Бекало