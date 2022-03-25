Несмотря на снижение авиационной активности оккупанты все равно потеряли самолет и 4 ракеты

Российские оккупанты снизили авиационную активность в небе над Украиной. Наращивают присутствие БПЛА для ведения разведки.

Один беспилотный аппарат оперативно-тактического уровня поражен зенитными ракетами. Об этом 24 марта сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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Кроме этого, уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты,

– отметили наши воины.

Украинские пилоты продолжают патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действий ударной авиации по наземным целям:

колонны бронетехники;

логистических центрах;

скоплению войск рашистов.

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