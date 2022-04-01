Несмотря на требование капитуляции, Украина осталась на переговорах с Россией – Нуланд

Украинская сторона в переговорах в Стамбуле получила от России практически четкое требование капитулировать. Но, подчеркивает заместительница Энтони Блинкена Виктория Нуланд, она продолжила процесс.

Соответствующее мнение она высказала в своем интервью изданию. В то же время Нуланд отметила, что США всячески поддерживают Украину в стремлении обрести мир.

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Российская сторона заинтересована только в капитуляции Украины

Виктория Нуланд подчеркнула, что украинская сторона осталась за столом переговоров. И это после того, как она практически получила от России требование капитулировать.

Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатические решения этого ужасного, жестокого конфликта. И мы их очень поддерживаем,

– подчеркнула она.

Она добавила, что нельзя оставлять попыток прекратить войну дипломатическим способом. Но несмотря на попытки идти мирным путем, следует быть готовыми к проискам, которые планирует Россия. Да, Нуланд, убеждена, что оккупанты не просто отводят свои войска. Они просто их передислоцируют.

Мы знаем, что это просто перегруппировка российских сил, они вернутся в другие части Украины, – подчеркнула она.

Заместитель Госсекретаря США отметила, что российские наемники все еще продолжают обстреливать Мариуполь, Херсон и другие регионы Украины. И, конечно же, дипломатия должна действовать, но только после соглашения о перемирии, а не в разгар боевых действий.

Россияне, подчеркнула она, не желают прекращать огонь. Они требуют только капитуляции Украины.

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