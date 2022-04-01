Відповідну думку вона висловила під час свого інтерв'ю виданню. Водночас Нуланд зазначила, що США всіляко підтримують Україну в прагненні здобути миру.

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