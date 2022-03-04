Несмотря на трудное время и постоянные обстрелы: как в Чернигове будут начислять пенсии

Пенсии на Черниговщине все начислены, причем проиндексированные. Глава ОВА Вячеслав Чаус заверил, что даже сложное время не помешает выплатам.

Более того, по возможности, их будут выплачивать на опережение, ранее плановых дат. Будут это делать через банки и почту.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Пенсии на Черниговщине выплатят, причем проиндексированные

Глава ОВА Чаус пообещал, что местным выплатят пенсии, проиндексированные, а также отчасти раньше плановых дат. Будут это делать через банки (на карточки) и Укрпочту.

На тех территориях, где есть враг, инкассаторские автомобили ездить, конечно, не будут. Это следует учесть местным. Но отделения почты будут работать и при наличии наличных денег пенсии будут выдавать.

Единственное – просим не создавать очереди у отделений, особенно в Чернигове, а также в городах, где возможны обстрелы и авиаудары,

– предостерег глава ОВА.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!