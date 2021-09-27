Несмотря на угрозу новых санкций: Турция хочет купить у России еще C-400
Источник:CBS news
Эрдоган не намерен отказываться от сделок с Кремлем насчет новой партии С-400. Из-за этих систем противоракетной обороны Турция уже получила санкции и подвергает себя новым.
Соответствующее решение следует из заявлений президента Реджепа Эрдогана. Он утверждает, что вмешиваться в закупки Турции сторонние государства не могут.
Между тем Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму
Турция вновь хочет купить зенитки у России
Намерения Турции закупить еще одну партию у Кремля давно обсуждают в СМИ. На прямой вопрос по этому соглашению Эрдоган ответил, что не хочет, чтобы кто-то вмешивался в оборонный сектор Турции.
Якобы, то какие системы обороны получает Турция – это ее дело. У кого она будет их закупать и на каких условиях – также не касаться других.
Президент Турции утвердил, что закупкам "никто не может помешать" и что "мы единственные, кто принимает такие решения".
Что известно о ЗРК С-400?
Это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения.
Именно С-400 имеет ключевую роль в концепции "Зона запрета доступа". Согласно ей, войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им ущерба.Источник: Википедия
Скандал с закупкой С-400 Турцией у России
- В 2017 году Россия и Турция заключили соглашение о приобретении C-400. США пригрозили Турции санкциями.
- Главное противоречие в том, что Турция входит в НАТО, однако оружие покупает у ее стратегического оппонента – России. В самой же Турции считают, что эти системы никакой угрозы НАТО не несут.
- Когда Турция получила первую партию зениток, США исключили Турцию из программы поставки современных самолетов F-35.
- В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против оборонпрома Турции.