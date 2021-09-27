Несмотря на угрозу новых санкций: Турция хочет купить у России еще C-400

Эрдоган не намерен отказываться от сделок с Кремлем насчет новой партии С-400. Из-за этих систем противоракетной обороны Турция уже получила санкции и подвергает себя новым.

Соответствующее решение следует из заявлений президента Реджепа Эрдогана. Он утверждает, что вмешиваться в закупки Турции сторонние государства не могут.

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Турция вновь хочет купить зенитки у России

Намерения Турции закупить еще одну партию у Кремля давно обсуждают в СМИ. На прямой вопрос по этому соглашению Эрдоган ответил, что не хочет, чтобы кто-то вмешивался в оборонный сектор Турции.

Якобы, то какие системы обороны получает Турция – это ее дело. У кого она будет их закупать и на каких условиях – также не касаться других.

Президент Турции утвердил, что закупкам "никто не может помешать" и что "мы единственные, кто принимает такие решения".

Что известно о ЗРК С-400? Это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения. Именно С-400 имеет ключевую роль в концепции "Зона запрета доступа". Согласно ей, войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им ущерба. Источник: Источник: Википедия

Скандал с закупкой С-400 Турцией у России