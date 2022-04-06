Несмотря на войну, бюджет должен наполняться, – Зеленский на заседании Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Кабинетом министров. Одни из главных вопросов – выполнение бюджета и эмбарго на торговлю с Россией.

Из-за подлого нападения России и войны во втором квартале могут возникнуть проблемы с исполнением бюджета. Для того, чтобы избежать негативных сценариев, стоит как можно скорее запустить экономику на всей территории Украины, где это возможно.

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Бюджет должен наполняться

Как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, запуск экономики – одна из приоритетных задач, над которой работает Кабмин.

Несмотря на войну государственный бюджет должен наполняться и обеспечивать необходимые расходы,

– подчеркнул глава государства.

Смотрите видео встречи Зеленского с правительством Украины

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