Через підлий напад Росії та війну у другому кварталі можуть виникнути з виконанням бюджету. Для того, щоб уникнути негативних сценаріїв, варто якомога швидше запустити економіку на всій території України, де це можливо.

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Бюджет має наповнюватися

Як підкреслив президент України Володимир Зеленський, запуск економіки – одне з пріоритетних завдань, над яким працює Кабмін.

Попри війну державний бюджет має наповнюватися й забезпечувати необхідні видатки,

– наголосив глава держави.

Дивіться відео зустрічі Зеленського з урядом України

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