Несмотря на войну: Метинвест Ахметова заявил о введении премий для сотрудников

С 1 июня 2023 года Метинвест вводит дополнительную премию для сотрудников производственных и ремонтных предприятий в Украине. Размер премии может достигать 25% от оклада и даже больше – в зависимости от выполнения коллективом предприятий установленных перед ними командных задач.

Как отметили в компании, с начала войны Группа Метинвест стала надежной опорой Украины на экономическом, военном и социальном направлениях. Поэтому введение дополнительной премии – это признание вклада каждого сотрудника в этот процесс и одновременно поддержка людей, которые в условиях войны делают все возможное для обеспечения стабильной работы предприятий Группы в Украине.

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Премией будут отмечены коллективы предприятий в целом за эффективную командную работу и достижение высоких результатов. Условия предоставления дополнительной премии будут отличаться в зависимости от сферы деятельности предприятий, они уже доведены до коллективов.

Первую командную премию работники производственных и ремонтных предприятий, которые достигнут определенных показателей, смогут получить уже в конце июля.

Как объяснили в Метинвесте, такой подход к оплате труда позволит в условиях военных вызовов повысить эффективность производства предприятий, привлечь как можно больше работников к обеспечению их стабильной работы, а сотрудникам — значительно повысить уровень своего дохода благодаря командной работе. Каждый работник своими действиями, навыками и экспертизой может быть точкой опоры не только для себя, но и для компании, своего города и всей Украины.

Для Метинвеста сотрудники компании всегда остаются на первом месте. Мы понимаем, как важно поддержать работников и их семьи во время войны. И мы благодарны каждому за труд и самоотверженность. Уверена, что командная работа и нацеленность на общий результат помогут всем нам достойно пройти этот сверхсложный период,

– отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 миллиардов гривен, из которых более 2 миллиардов гривен – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Группа продолжает выполнять главную задачу для бизнеса в военное время – вместе со всей страной работать на победу, а именно платить налоги, поддерживать армию и экономику, заботиться о людях. За первый квартал 2023 года Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил более 2,5 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 миллиардов гривен налогов и сборов.