Несмотря на все договоренности: Россия начала обстрел Волновахи, – Верещук
5 марта 2022 , 12:57Читати новину українською
5 февраля в 11:45 российские оккупанты начали обстреливать город Волноваха из тяжелого вооружения. РФ нарушила взятые на себя обязательства.
Об этом заявила вице-премьер Украины Верещук Ирина, передает 24 канал. По ее словам, была договоренность о создании двух гуманитарных коридоров – Волноваха и Мариуполь.
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Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности. Даже при посредстве Красного креста, не придерживалась взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха,
– говорится в заявлении Верещук.
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