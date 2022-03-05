Несмотря на все договоренности: Россия начала обстрел Волновахи, – Верещук

5 февраля в 11:45 российские оккупанты начали обстреливать город Волноваха из тяжелого вооружения. РФ нарушила взятые на себя обязательства.

Об этом заявила вице-премьер Украины Верещук Ирина, передает 24 канал. По ее словам, была договоренность о создании двух гуманитарных коридоров – Волноваха и Мариуполь.

Читайте также Эвакуация из Мариуполя переносится: боевики не соблюдают тишину

Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности. Даже при посредстве Красного креста, не придерживалась взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха,

– говорится в заявлении Верещук.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!