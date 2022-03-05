Про це заявила віцепрем'єрка України Верещук Ірина, передає 24 канал. За її словами, існувала домовленість про створення двох гуманітарних коридорів – Волноваха і Маріуполь.

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Як констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередності Червоного хреста, не дотрималась взятих на себе забов'язань та обстрілює місто Волноваха,

– йдеться в заяві Верещук.

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