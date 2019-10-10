Несмотря на обещания правительства, налоговое давление только усиливается, – Ляпина

Несмотря на обещания нового правительства снизить налоговое давление на предпринимателей, оно лишь усиливается.

Об этом заявила в эфире 24 канала Ксения Ляпина.

"С первого дня существования этого правительства, я, как руководитель Государственной регуляторной службы, неоднократно обращалась к чиновникам по существенным вопросам относительно нарушения прав предпринимателей. И по увеличению рентных платежей для добывающей отрасли, и по кассовым аппаратам, и кэшбеку, и по аренде государственного имущества. Мы обращали внимание, что предыдущее правительство приняло с нарушением закона постановление о так называемых посещениях инспекторами труда. К сожалению, нас не слышали. Или не хотели слышать", – отметила Ляпина.

"Роль Государственной регуляторной службы, и как я ее понимала, и как я ее исполняла все время – это внутренний оппонент, который дискутирует с министерствами на предмет того, чтобы не дать им наделать глупостей в их законодательных инициативах. Каким образом? Путем оценки, путем предоставления прогноза, влияния тех или иных инициатив на предпринимательскую среду. И собственно вокруг этого всегда шла дискуссия. И дискуссии раньше были жесткие. И у нас нередко были существенные различия с разными министерствами. Но эта дискуссия в предыдущих правительствах была всегда. В этом правительстве дискуссии вообще нет. Это правительство максимально закрыто. За закрытыми дверями, что они делают, знают только они сами. Ничего не происходит, ни одного совещания", – заявила Ксения Ляпина.

Ляпина уточнила, что эти законодательные инициативы, заложенные в законопроекте 1210, существенно нарушают права предпринимателей.

Она сказала, что новая власть хочет существенно поднять рентные платежи на добычу руды, обложить дополнительным налогом предприятия. Такие изменения в Налоговом кодексн могут вообще уничтожить целые отрасли экономики.

Как стало известно, правительство без обсуждения решило лишить Ксению Ляпину должности руководителя Государственной регуляторной службы. О своем увольнении, по словам Ксении Ляпиной, она узнала из соцсетей.