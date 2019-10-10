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      Несмотря на обещания правительства, налоговое давление только усиливается, – Ляпина

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      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / vgolos.com.ua

      Несмотря на обещания нового правительства снизить налоговое давление на предпринимателей, оно лишь усиливается.

      Об этом заявила в эфире 24 канала Ксения Ляпина.

      "С первого дня существования этого правительства, я, как руководитель Государственной регуляторной службы, неоднократно обращалась к чиновникам по существенным вопросам относительно нарушения прав предпринимателей. И по увеличению рентных платежей для добывающей отрасли, и по кассовым аппаратам, и кэшбеку, и по аренде государственного имущества. Мы обращали внимание, что предыдущее правительство приняло с нарушением закона постановление о так называемых посещениях инспекторами труда. К сожалению, нас не слышали. Или не хотели слышать", – отметила Ляпина.

      "Роль Государственной регуляторной службы, и как я ее понимала, и как я ее исполняла все время – это внутренний оппонент, который дискутирует с министерствами на предмет того, чтобы не дать им наделать глупостей в их законодательных инициативах. Каким образом? Путем оценки, путем предоставления прогноза, влияния тех или иных инициатив на предпринимательскую среду. И собственно вокруг этого всегда шла дискуссия. И дискуссии раньше были жесткие. И у нас нередко были существенные различия с разными министерствами. Но эта дискуссия в предыдущих правительствах была всегда. В этом правительстве дискуссии вообще нет. Это правительство максимально закрыто. За закрытыми дверями, что они делают, знают только они сами. Ничего не происходит, ни одного совещания", – заявила Ксения Ляпина.

      Ляпина уточнила, что эти законодательные инициативы, заложенные в законопроекте 1210, существенно нарушают права предпринимателей.

      Она сказала, что новая власть хочет существенно поднять рентные платежи на добычу руды, обложить дополнительным налогом предприятия. Такие изменения в Налоговом кодексн могут вообще уничтожить целые отрасли экономики.

      Как стало известно, правительство без обсуждения решило лишить Ксению Ляпину должности руководителя Государственной регуляторной службы. О своем увольнении, по словам Ксении Ляпиной, она узнала из соцсетей.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Новое правительство Кабинет Министров Украины Налоговый кодекс
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