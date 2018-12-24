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      Несмотря на "шатдаун" военные США будут отслеживать перемещение Санта-Клауса

      24 Читати новину українською
      Военные США продолжат отслеживать движение саней Санты
      Военные США продолжат отслеживать движение саней Санты / Иллюстративное фото

      Несмотря на правительственный "шатдаун" в США американские военные не отменят отслеживание передвижения Санта-Клауса, за которым смогут следить дети и взрослые со всего мира.

      Об этом сообщает Time.

      Читайте также: Работа правительства США может частично приостановиться: известна причина

      Так, командование воздушно-космической обороны США будет продолжать выполнять одну из важнейших задач в период рождественских празднований – следить за перемещением Санта-Клауса в Сочельник над территорией Соединенных Штатов и Канады,
      – пишут в издании.

      Такую процедуру силы воздушно-космической обороны проводят ежегодно с 1950-х. Каждое 24 декабря они следят за санями, которые тянут в воздухе олени и, которыми руководит мужчина в красном костюме.

      Санта США військові
      Военные США отслеживают перемещение Санты

      Военные обязались выполнить это задание и в этом году, несмотря на очередной "шатдаун" правительственных сил.

      Отметим, что частичное прекращение работы правительства усложнит ремонт Национальной елки США. Главная елка не зажжет свои огни пока в Вашингтоне продолжается "шатдаун".

      Что такое "шатдаун"?Это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов до 2018 года "шатдаун" проходил 17 раз. Последний раз – в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета.

      Теги: Курьезные новости Рождество Новогодние праздники Новости США
      Источник: 24 Канал
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