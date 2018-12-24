Несмотря на "шатдаун" военные США будут отслеживать перемещение Санта-Клауса

Несмотря на правительственный "шатдаун" в США американские военные не отменят отслеживание передвижения Санта-Клауса, за которым смогут следить дети и взрослые со всего мира.

Об этом сообщает Time.

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Так, командование воздушно-космической обороны США будет продолжать выполнять одну из важнейших задач в период рождественских празднований – следить за перемещением Санта-Клауса в Сочельник над территорией Соединенных Штатов и Канады,

– пишут в издании.

Такую процедуру силы воздушно-космической обороны проводят ежегодно с 1950-х. Каждое 24 декабря они следят за санями, которые тянут в воздухе олени и, которыми руководит мужчина в красном костюме.



Военные США отслеживают перемещение Санты

Военные обязались выполнить это задание и в этом году, несмотря на очередной "шатдаун" правительственных сил.

Отметим, что частичное прекращение работы правительства усложнит ремонт Национальной елки США. Главная елка не зажжет свои огни пока в Вашингтоне продолжается "шатдаун".