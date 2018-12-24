Попри "шатдаун" військові США відстежуватимуть переміщення Санта-Клауса
Попри урядовий "шатдаун" у США американські військові не скасують відслідковування пересування Санта-Клауса, за яким зможуть стежити діти і дорослі з усього світу.
Про це повідомляє Time.
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Так, командування повітряно-космічної оборони США продовжуватиме виконувати одне із найважливіших завдань у період різдвяних святкувань – стежитиме за переміщенням Санта-Клауса у Святвечір над територією Сполучених Штатів і Канади,
– пишуть у виданні.
Таку процедуру сили повітряно-космічної оборони проводять щороку від 1950-х. Кожного 24 грудня вони стежать за санями, які тягнуть у повітрі олені і, якими керує чоловік у червоному костюмі.
Військові США відслідковують переміщення Санти
Військові зобов'язалися виконати це завдання й цьогоріч, незважаючи на черговий "шатдаун" урядових сил.
Зазначимо, що часткове припинення роботи уряду ускладнить ремонт Національної ялинки США. Головна ялинка не запалить свої вогні поки у Вашингтоні триватиме "шатдаун".
Що таке "шатдаун"?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів до 2018 року "шатдаун" відбувався 17 разів. Востаннє – у 2013 році через несвоєчасно прийнятий бюджет.