Попри "шатдаун" військові США відстежуватимуть переміщення Санта-Клауса

Попри урядовий "шатдаун" у США американські військові не скасують відслідковування пересування Санта-Клауса, за яким зможуть стежити діти і дорослі з усього світу.

Про це повідомляє Time.

Читайте також: Робота уряду США може частково призупинитись: відома причина

Так, командування повітряно-космічної оборони США продовжуватиме виконувати одне із найважливіших завдань у період різдвяних святкувань – стежитиме за переміщенням Санта-Клауса у Святвечір над територією Сполучених Штатів і Канади,

– пишуть у виданні.

Таку процедуру сили повітряно-космічної оборони проводять щороку від 1950-х. Кожного 24 грудня вони стежать за санями, які тягнуть у повітрі олені і, якими керує чоловік у червоному костюмі.



Військові США відслідковують переміщення Санти

Військові зобов'язалися виконати це завдання й цьогоріч, незважаючи на черговий "шатдаун" урядових сил.

Зазначимо, що часткове припинення роботи уряду ускладнить ремонт Національної ялинки США. Головна ялинка не запалить свої вогні поки у Вашингтоні триватиме "шатдаун".