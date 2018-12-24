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      Попри "шатдаун" військові США відстежуватимуть переміщення Санта-Клауса

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      Військові США продовжать відслідковувати рух санчат Санти
      Військові США продовжать відслідковувати рух санчат Санти / Ілюстративне фото

      Попри урядовий "шатдаун" у США американські військові не скасують відслідковування пересування Санта-Клауса, за яким зможуть стежити діти і дорослі з усього світу.

      Про це повідомляє Time.

      Читайте також: Робота уряду США може частково призупинитись: відома причина

      Так, командування повітряно-космічної оборони США продовжуватиме виконувати одне із найважливіших завдань у період різдвяних святкувань – стежитиме за переміщенням Санта-Клауса у Святвечір над територією Сполучених Штатів і Канади,
      – пишуть у виданні.

      Таку процедуру сили повітряно-космічної оборони проводять щороку від 1950-х. Кожного 24 грудня вони стежать за санями, які тягнуть у повітрі олені і, якими керує чоловік у червоному костюмі. 

      Санта США військові
      Військові США відслідковують переміщення Санти

      Військові зобов'язалися виконати це завдання й цьогоріч, незважаючи на черговий "шатдаун" урядових сил.

      Зазначимо, що часткове припинення роботи уряду ускладнить ремонт Національної ялинки США. Головна ялинка не запалить свої вогні поки у Вашингтоні триватиме "шатдаун".

      Що таке "шатдаун"?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів до 2018 року "шатдаун" відбувався 17 разів. Востаннє – у 2013 році через несвоєчасно прийнятий бюджет.

      Теги: Різдво Новини США Новорічні свята Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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