"Шатдаун" у Вашингтоні: через припинення роботи уряду згасне головна ялинка США

Часткове припинення роботи уряду ускладнить ремонт національної ялинки США. До цього дерево зазнало пошкоджень через те, що на нього видерся невідомий чоловік.

Раніше 24 канал писав про те, що невідомий чоловік видерся на головну ялинку США поблизу Білого дому. Із ним вела переговори поліція, і він все ж спустився, проте пошкодив прикраси на ялинці.

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Під час припинення роботи федерального уряду, центр відвідувачів Білого дому та національна різдвяна ялинка будуть закриті,

– повідомили у службі національних парків США, передає The Hill.

Окрім цього, кілька визначних пам'яток і національних парків США будуть закриті або працювати зі скороченим персоналом під час "шатдауну".

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що уряд США частково припинить роботу. Призупинення роботи уряду США триватиме як мінімум до 27 грудня, оскільки позапланове засідання членів Сенату Конгресу США 22 грудня завершилося безрезультатно. До цього, опівночі проти 22 грудня у Сполучених Штатах Америки вже частково закривалися усі федеральні установи, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.



Це вже не перший "шатдаун" у США за 2018 рік. Зокрема, наприкінці січня усі федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування, оскільки Конгрес не ухвалив бюджет. Крім того, на початку лютого історія повторилась – Конгрес знову не зумів ухвалити вчасно бюджет, і усі федеральні установи знову припинили свою роботу.

Що таке "шатдаун"? Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів до 2018 року "шатдаун" відбувався 17 разів. Востаннє – у 2013 році через несвоєчасно прийнятий бюджет.