"Він буде чудовий!": Трамп емоційно представив наступного очільника Міноборони США

З 1 січня 2019 року виконуючим обов'язки глави Міністерства оборони США стане Патрік Шанахан.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

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"Радий повідомити, що наш дуже талановитий заступник голови Пентагону Патрік Шанахан з 1 січня 2019 року стане виконуючим обов'язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником. Він буде чудовим!" – зазначив Трамп.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію. Водночас причин відставки Меттіса Трамп не назвав. Натомість сам міністр оборони заявив, що йде у відставку, аби Трамп міг знайти на цю посаду людину з більш схожими з ним поглядами, пишуть американські ЗМІ.

Хто такий Патрік Шанахан? Це американський бізнесмен і чиновник, який є 33-м і наразі чинним заступником міністра оборони в Адміністрації Президента Дональда Трампа. На посаду він заступив 16 березня 2017 року. Начебто його призначили для того, щоб розробити план із збільшення кількості військових в американський армії.



У червні 2017 року під час слухань у США щодо вирішення питання, надавати Україні летальну зброю чи ні, Патрік Шанахан підтримав ініціативу.



"Так. Я підтримую надання летального смертоносного озброєння для України. Сполучені Штати повинні зробити більше, щоб протидіяти агресивній поведінці Росії та підтримати народ України", – заявив тоді Шанахан.