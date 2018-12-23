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      "Він буде чудовий!": Трамп емоційно представив наступного очільника Міноборони США

      507 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      З 1 січня 2019 року виконуючим обов'язки глави Міністерства оборони США стане Патрік Шанахан.

      Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

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      "Радий повідомити, що наш дуже талановитий заступник голови Пентагону Патрік Шанахан з 1 січня 2019 року стане виконуючим обов'язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником. Він буде чудовим!" – зазначив Трамп. 

      Нагадаємо, 21 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію. Водночас причин відставки Меттіса Трамп не назвав. Натомість сам міністр оборони заявив, що йде у відставку, аби Трамп міг знайти на цю посаду людину з більш схожими з ним поглядами, пишуть американські ЗМІ.

      Хто такий Патрік Шанахан? Це американський бізнесмен і чиновник, який є 33-м і наразі чинним заступником міністра оборони в Адміністрації Президента Дональда Трампа. На посаду він заступив 16 березня 2017 року. Начебто його призначили для того, щоб розробити план із збільшення кількості військових в американський армії.   

      У червні 2017 року під час слухань у США щодо вирішення питання, надавати Україні летальну зброю чи ні, Патрік Шанахан підтримав ініціативу. 

      "Так. Я підтримую надання летального смертоносного озброєння для України. Сполучені Штати повинні зробити більше, щоб протидіяти агресивній поведінці Росії та підтримати народ України", – заявив тоді Шанахан.

       

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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