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      "Он будет великолепным!": Трамп эмоционально представил следующего главу Минобороны США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      С 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы Министерства обороны США станет Патрик Шанахан.

      Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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      "Рад сообщить, что наш очень талантливый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений, когда он был заместителем. Он будет великолепным!" – отметил Трамп.

      Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию. В то же время причин отставки Мэттиса Трамп не назвал. Сам же министр обороны заявил, что уходит в отставку, чтобы Трамп мог найти на эту должность человека с более схожими взглядами, пишут американские СМИ.

      Кто такой Патрик Шанахан?
      Это американский бизнесмен и чиновник, который является 33-м и сейчас действующим заместителем министра обороны в администрации президента Дональда Трампа. На должность он вступил 16 марта 2017 года. Вроде его назначили для того, чтобы разработать план по увеличению количества военных в американский армии.

      В июне 2017 года во время слушаний в США по решению вопроса, предоставлять ли Украине летальное вооружение или нет, Патрик Шанахан поддержал инициативу.

      "Да. Я поддерживаю предоставление летального смертоносного вооружения для Украины. Соединенные Штаты должны сделать больше, чтобы противодействовать агрессивному поведению России и поддержать народ Украины", – заявил тогда Шанахан.

       

      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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