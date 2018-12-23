"Он будет великолепным!": Трамп эмоционально представил следующего главу Минобороны США

С 1 января 2019 года исполняющим обязанности главы Министерства обороны США станет Патрик Шанахан.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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"Рад сообщить, что наш очень талантливый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности министра обороны. У Патрика длинный список достижений, когда он был заместителем. Он будет великолепным!" – отметил Трамп.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 грудня 2018 р.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию. В то же время причин отставки Мэттиса Трамп не назвал. Сам же министр обороны заявил, что уходит в отставку, чтобы Трамп мог найти на эту должность человека с более схожими взглядами, пишут американские СМИ.

Кто такой Патрик Шанахан?

Это американский бизнесмен и чиновник, который является 33-м и сейчас действующим заместителем министра обороны в администрации президента Дональда Трампа. На должность он вступил 16 марта 2017 года. Вроде его назначили для того, чтобы разработать план по увеличению количества военных в американский армии.



В июне 2017 года во время слушаний в США по решению вопроса, предоставлять ли Украине летальное вооружение или нет, Патрик Шанахан поддержал инициативу.



"Да. Я поддерживаю предоставление летального смертоносного вооружения для Украины. Соединенные Штаты должны сделать больше, чтобы противодействовать агрессивному поведению России и поддержать народ Украины", – заявил тогда Шанахан.