"Шатдаун" в Вашингтоне: из-за прекращения работы правительства погаснет главная елка США

Частичное прекращение работы правительства усложнит ремонт национальной елки США. До этого дерево было повреждено из-за того, что на него взобрался неизвестный мужчина.

Ранее 24 канал писал о том, что неизвестный мужчина взобрался на главную елку США у Белого дома. С ним вела переговоры полиция, и он все же спустился, однако повредил украшения на елке.

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Во время прекращения работы федерального правительства, центр посетителей Белого дома и национальная рождественская елка будут закрыты,

– сообщили в службе национальных парков США, передает The Hill.

Кроме этого, несколько достопримечательностей и национальных парков США будут закрыты или будут работать с сокращенным персоналом во время "шатдауна".

Напомним, 23 декабря стало известно, что правительство США частично прекратит работу. Приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря, поскольку внеплановое заседание членов Сената Конгресса США 22 декабря завершилось безрезультатно. До этого, в полночь на 22 мая, в Соединенных Штатах Америки уже частично закрывались все федеральные учреждения, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.



Это уже не первый "шатдаун" в США за 2018 год. В частности, в конце января все федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования, поскольку Конгресс не принял бюджет. Кроме того, в начале февраля история повторилась – Конгресс опять не сумел принять вовремя бюджет, и все федеральные учреждения вновь прекратили свою работу.

Что такое "шатдаун"?

Это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов до 2018 года "шатдаун" проходил 17 раз. Последний раз – в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета.