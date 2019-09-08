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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Несмотря на возвращение моряков, Россия должна понести ответственность по международном праву

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      Россия вернула моряков и политзаключенных 7 сентября
      Россия вернула моряков и политзаключенных 7 сентября / 24 канал

      Можно ли до сих пор накладывать на Россию санкции за невыполнение требований Трибунала – рассказал 24 каналу профессор кафедры международного и европейского права Национального университета "Одесская юридическая академия" Тимур Короткий.

      Эксперт отметил, что Россия – государство-нарушитель международно-правовых обязательств. Поэтому должна нести ответственность по международному праву.

       К теме: Моряки вернулись, но Россия до сих пор не выполнила решение трибунала по морскому праву

      "Именно нападение, препятствование прохода через Керченский пролив, захват украинских кораблей и военных моряков в результате Керченского инцидента является грубым нарушением международного права, в том числе его императивных норм. Это нарушение является основанием привлечения РФ к международно-правовой ответственности", – пояснил Короткий.

      Другие же нарушения – производные. Говорится о:

      ► Нарушение прав человека в процессе содержания военных моряков.
      ► Непризнания их статуса военнопленных.
      ► Невыполнение приказа Трибунала.

      Это все основания для международно-правовой ответственности РФ. Формы же ответственности, к которой можно привлечь Россию, разные. Они расположены в диапазоне политической и материальной ответственности,
      – отметил специалист.

      Что касается санкций, а санкции являются средством привлечения к ответственности государства, а самой ответственностью, – это право третьих государств или международных организаций вводить определенные неблагоприятные последствия для РФ.

      Против РФ ввели значительное количество санкций, и невыполнение приказа Трибунала – это дополнительное основание для них,
      - отметил Тимур Короткий.

      Впрочем, сам Трибунал не имеет полномочий вводить санкций, отметил Короткий. Но невыполнение его решений и полное игнорирование юрисдикции, которое продемонстрировала Россия, по меньшей мере усложнит РФ защиту ее интересов в этом авторитетном органе по разрешению споров по морскому праву.

      Обмен украинских пленников Кремля и пленных моряков и задержанных в Украине россиян состоялся 7 сентября. По этому поводу и происходил разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Все новости по обмену пленных - в материалах 24 канала.

      Моряки
      Среди 35 человек, вернувшихся домой, было 24 украинских моряков / инфографика 24 канала

      Как моряки ВМФ Украины попали в русский плен?
      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Впоследствии россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". России удалось пленить 24 моряка. Их впоследствии вывезли в московские СИЗО.

      Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат именно военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину.

      Россия это проигнорировала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Обмен пленными Украина – Россия Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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