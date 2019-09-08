Несмотря на возвращение моряков, Россия должна понести ответственность по международном праву

Можно ли до сих пор накладывать на Россию санкции за невыполнение требований Трибунала – рассказал 24 каналу профессор кафедры международного и европейского права Национального университета "Одесская юридическая академия" Тимур Короткий.

Эксперт отметил, что Россия – государство-нарушитель международно-правовых обязательств. Поэтому должна нести ответственность по международному праву.

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"Именно нападение, препятствование прохода через Керченский пролив, захват украинских кораблей и военных моряков в результате Керченского инцидента является грубым нарушением международного права, в том числе его императивных норм. Это нарушение является основанием привлечения РФ к международно-правовой ответственности", – пояснил Короткий.

Другие же нарушения – производные. Говорится о:

► Нарушение прав человека в процессе содержания военных моряков.

► Непризнания их статуса военнопленных.

► Невыполнение приказа Трибунала.

Это все основания для международно-правовой ответственности РФ. Формы же ответственности, к которой можно привлечь Россию, разные. Они расположены в диапазоне политической и материальной ответственности,

– отметил специалист.

Что касается санкций, а санкции являются средством привлечения к ответственности государства, а самой ответственностью, – это право третьих государств или международных организаций вводить определенные неблагоприятные последствия для РФ.

Против РФ ввели значительное количество санкций, и невыполнение приказа Трибунала – это дополнительное основание для них,

- отметил Тимур Короткий.

Впрочем, сам Трибунал не имеет полномочий вводить санкций, отметил Короткий. Но невыполнение его решений и полное игнорирование юрисдикции, которое продемонстрировала Россия, по меньшей мере усложнит РФ защиту ее интересов в этом авторитетном органе по разрешению споров по морскому праву.

Обмен украинских пленников Кремля и пленных моряков и задержанных в Украине россиян состоялся 7 сентября. По этому поводу и происходил разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Все новости по обмену пленных - в материалах 24 канала.



Среди 35 человек, вернувшихся домой, было 24 украинских моряков / инфографика 24 канала

Как моряки ВМФ Украины попали в русский плен?

25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Впоследствии россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". России удалось пленить 24 моряка. Их впоследствии вывезли в московские СИЗО.



Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат именно военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину.



Россия это проигнорировала.