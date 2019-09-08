Попри повернення моряків, Росія має понести відповідальність за міжнародним правом, – експерт

Чи можна досі накладати на Росію санкції через невиконання вимог Трибуналу – розповів 24 каналу професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична академія" Тимур Короткий.

Експерт наголосив, що Росія – держава-порушник міжнародно-правових зобов'язань. Тож повинна нести відповідальність за міжнародним правом.

До теми: Моряки повернулися, але Росія досі не виконала рішення трибуналу з морського права

"Саме напад, перешкоджання проходу через Керченську протоку, захоплення українських кораблів і військових моряків у результаті Керченського інциденту є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі його імперативних норм. Це порушення є підставою притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності", – пояснив Короткий.

Інші ж порушення – похідні. Мовиться про:

► Порушення прав людини в процесі утримання військових моряків.

► Невизнання їхнього статусу військовополонених.

► Невиконання наказу Трибуналу.

Це все – підстави для міжнародно-правової відповідальності РФ. Форми ж відповідальності, до якої можна притягнути Росію, різні. Вони розташовані в діапазоні політичної та матеріальної відповідальності,

– зазначив фахівець.

Що стосується санкцій – а санкції є засобом притягнення до відповідальності держави, а не самою відповідальністю, – то це право третіх держав або міжнародних організацій вводити певні несприятливі наслідки для РФ.

Проти РФ ввели значну кількість санкцій, і невиконання наказу Трибуналу – це додаткова підстава для них,

– наголосив Тимур Короткий.

Утім, сам Трибунал не має повноважень вводити санкцій, зазначив Короткий. Але невиконання його рішень та повне ігнорування юрисдикції, яке продемонструвала Росія, щонайменше ускладнить РФ захист її інтересів в цьому авторитетному органі з вирішення спорів з морського права.

Обмін українських бранців Кремля та полонених моряків та утримуваних в Україні росіян відбувся 7 вересня. З цього приводу й відбувалася розмова між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Усі новини щодо обміну полонених – у матеріалах 24 каналу.



Серед 35 людей, що повернулися додому, було 24 українських моряків / Інфографіка 24 каналу

Як моряки ВМФ України потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу". Росії вдалося полонити 24 моряків. Їх згодом вивезли до московських СІЗО.



Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів саме військовополоненими та зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину.



Росія це проігнорувала.