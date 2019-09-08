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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Моряки вернулись, но Россия до сих пор не выполнила решение трибунала по морскому праву

      15 Читати новину українською
      Россия не выполнила решение Трибунала
      Россия не выполнила решение Трибунала / Иллюстративное фото ("Европейская правда")

      Нельзя однозначно утверждать что Россия выполнила требования Международного трибунала по морскому праву, хотя пленные моряки и вернулись в Украину.

      Такое мнение 24 каналу высказал профессор кафедры международного и европейского права Национального университета "Одесская юридическая академия" Тимур Короткий.

      Читайте также: Обмен пленными с Россией состоялся – причины, цена и последствия

      Почему можно утверждать, что Россия не выполнила решение Трибунала

      Первое: обязательность для РФ Приказа Международного трибунала по морскому праву по Делу О задержании трех украинских военно-морских кораблей (Украина против Российской Федерации), временные меры.

      Несмотря на отказ РФ от признания юрисдикции Трибунала по данному делу и, как следствие, непризнание РФ приказа, это нарушение РФ международно-правовых обязательств, принятых РФ при присоединении к Конвенции по морскому праву 1982 года,
      – отметил специалист.

      И добавил: "То есть юрисдикция трибунала и его приказ о возвращении украинских военных кораблей и военных моряков для РФ безусловно обязательны".

      Все новости об обмене пленными 7 сентября – читайте на 24 канале.

      Второе: РФ не выполнила приказ трибунала по возвращению украинских военных кораблей и военных моряков именно как решение трибунала:

      ► Не выполнила его в срок.
      ► Не выполнила по сути.
      ► Не выполнила в части возвращения Украине захваченных кораблей.

      К теме: Готовят корабли: адвокат рассказал, что еще Россия может вернуть Украине

      Третье: возвращение украинских военных моряков в результате обмена не является по форме и по сути выполнением приказа Трибунала.

      С точки зрения удержания Россией моряков можно сказать, что вопрос исчерпан. Приказ не выполнен, но моряки возвращены в результате иной процедуры. Это ожидаемое развитие ситуации,
      – подчеркнул Короткий.

      Итак, приказ трибунала формально не выполнен по освобождению военных моряков и вовсе не выполнен по возвращению военных кораблей. "Приказ с юридической точки зрения не выполнен", – подытожил Тимур Короткий.

      Моряки
      Россия вернула всех моряков, но по решению Трибунала / Инфографика 24 канала

      Как украинские моряки попали в российский плен

      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". России удалось пленить 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В конце мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат именно военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Россия это проигнорировала.

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      Теги: Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Обмен пленными Украина – Россия Новости России Новости Украины
      Источник: 24 канал
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