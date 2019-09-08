Моряки вернулись, но Россия до сих пор не выполнила решение трибунала по морскому праву

Нельзя однозначно утверждать что Россия выполнила требования Международного трибунала по морскому праву, хотя пленные моряки и вернулись в Украину.

Такое мнение 24 каналу высказал профессор кафедры международного и европейского права Национального университета "Одесская юридическая академия" Тимур Короткий.

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Почему можно утверждать, что Россия не выполнила решение Трибунала

Первое: обязательность для РФ Приказа Международного трибунала по морскому праву по Делу О задержании трех украинских военно-морских кораблей (Украина против Российской Федерации), временные меры.

Несмотря на отказ РФ от признания юрисдикции Трибунала по данному делу и, как следствие, непризнание РФ приказа, это нарушение РФ международно-правовых обязательств, принятых РФ при присоединении к Конвенции по морскому праву 1982 года,

– отметил специалист.

И добавил: "То есть юрисдикция трибунала и его приказ о возвращении украинских военных кораблей и военных моряков для РФ безусловно обязательны".

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Второе: РФ не выполнила приказ трибунала по возвращению украинских военных кораблей и военных моряков именно как решение трибунала:

► Не выполнила его в срок.

► Не выполнила по сути.

► Не выполнила в части возвращения Украине захваченных кораблей.

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Третье: возвращение украинских военных моряков в результате обмена не является по форме и по сути выполнением приказа Трибунала.

С точки зрения удержания Россией моряков можно сказать, что вопрос исчерпан. Приказ не выполнен, но моряки возвращены в результате иной процедуры. Это ожидаемое развитие ситуации,

– подчеркнул Короткий.

Итак, приказ трибунала формально не выполнен по освобождению военных моряков и вовсе не выполнен по возвращению военных кораблей. "Приказ с юридической точки зрения не выполнен", – подытожил Тимур Короткий.



Россия вернула всех моряков, но по решению Трибунала / Инфографика 24 канала

Как украинские моряки попали в российский плен

25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". России удалось пленить 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В конце мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат именно военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Россия это проигнорировала.