Готовят корабли: адвокат рассказал, что еще Россия может вернуть Украине

Для России важно выполнить решение международного трибунала. Поэтому корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года, вернут Украине.

Процедуры по возвращению Украине кораблей сейчас продолжаются, об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов, пишет РБК-Украина.

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Он отметил, что Россия таким образом захочет "сохранить лицо".

Для России было крайне важно продемонстрировать сохранить лицо и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, (это выглядело бы – 24 канал) как, ну все, выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются,

– пояснил Полозов.

Если Россия вернет корабли, то решение трибунала ООН будет выполнено в этой части.

"Сейчас, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, это решение трибунала важно выполнить", – рассказал адвокат.

Что известно об обмене пленными?

Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с 24 моряками и 11 узниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



Украинцев встречали родственники и близкие. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан также приехали в киевский аэропорт "Борисполь" незадолго до прибытия самолета.

Их сопровождали другие чиновники.



В то же время глава государства отметил – что это-первый этап. Вторым станет завершение войны на Донбассе.

Как украинские моряки попали в плен в России?

25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



России удалось взять в плен 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



В конце мая Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Впрочем там продолжили показательное судилище над украинцами, выдвинув им обвинения в незаконном пересечении границы. 17 июля московский суд продлил срок ареста украинским морякам до октября.

Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала