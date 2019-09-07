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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Готовят корабли: адвокат рассказал, что еще Россия может вернуть Украине

      294 Читати новину українською
      Россия готовится вернуть Украине захваченные корабли, – адвокат
      Россия готовится вернуть Украине захваченные корабли, – адвокат / Интерфакс

      Для России важно выполнить решение международного трибунала. Поэтому корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года, вернут Украине.

      Процедуры по возвращению Украине кораблей сейчас продолжаются, об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов, пишет РБК-Украина.

      Важно: Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

      Он отметил, что Россия таким образом захочет "сохранить лицо".

      Для России было крайне важно продемонстрировать сохранить лицо и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, (это выглядело бы – 24 канал) как, ну все, выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются,
      – пояснил Полозов.

      Если Россия вернет корабли, то решение трибунала ООН будет выполнено в этой части.

      "Сейчас, я думаю, что как раз идут процедуры. Да, я надеюсь на это, потому что российским властям, чтобы они не заявляли, это решение трибунала важно выполнить", – рассказал адвокат.

      Что известно об обмене пленными?

      Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с 24 моряками и 11 узниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Украинцев встречали родственники и близкие. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан также приехали в киевский аэропорт "Борисполь" незадолго до прибытия самолета.
      Их сопровождали другие чиновники.

      В то же время глава государства отметил – что это-первый этап. Вторым станет завершение войны на Донбассе.

      Как украинские моряки попали в плен в России?
      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт  Мариуполя. Позже россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      В конце мая Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на Родину. Впрочем там продолжили показательное судилище над украинцами, выдвинув им обвинения в незаконном пересечении границы. 17 июля московский суд продлил срок ареста украинским морякам до октября.

      Пленные украинские моряки/ Инфографика 24 канала

      Заключенные России, которых вернули в Украину/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Обмен пленными Новости Украины Украина – Россия Украинские моряки в плену Заложники Конфликт в Азовском море
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