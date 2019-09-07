Готують кораблі: адвокат розповів, що ще Росія може повернути Україні

Для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу. Тому кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, повернуть Україні.

Процедури щодо повернення Україні кораблів наразі тривають, про це розповів адвокат українських моряків Микола Полозов, пише РБК-Україна.

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Він зазначив, що Росія таким чином захоче "зберегти обличчя".

Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження обличчя і свою тезу про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якщо б звільнили тільки моряків, це виглядало б – 24 канал) як, ну все, виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються,

– пояснив Полозов.

Якщо Росія ще й поверне кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині.

"Зараз, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, що рішення трибуналу важливо виконати", – розповів адвокат.

Що відомо про обмін полоненими?

Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із 24 моряками та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Українців зустрічали родичі та близькі. Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Богдан також приїхали в київський аеропорт "Бориспіль" незадовго до прибуття літака. Їх супроводжували інші високопосадовці.



Водночас глава держави зазначив, що це – перший етап. Другим стане завершення війни на Донбасі.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.



Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу