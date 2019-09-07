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      Готують кораблі: адвокат розповів, що ще Росія може повернути Україні

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      Росія готується повернути Україні захоплені кораблі, – адвокат
      Росія готується повернути Україні захоплені кораблі, – адвокат / Інтерфакс

      Для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу. Тому кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, повернуть Україні.

      Процедури щодо повернення Україні кораблів наразі тривають, про це розповів адвокат українських моряків Микола Полозов, пише РБК-Україна.

      Важливо: Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки

      Він зазначив, що Росія таким чином захоче "зберегти обличчя".

      Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження обличчя і свою тезу про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якщо б звільнили тільки моряків, це виглядало б – 24 канал) як, ну все, виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються,
      – пояснив Полозов.

      Якщо Росія ще й поверне кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині.

      "Зараз, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, що рішення трибуналу важливо виконати", – розповів адвокат.

      Що відомо про обмін полоненими?

      Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із 24 моряками та 11 в'язнями Кремля приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". 

      Українців зустрічали родичі та близькі. Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Богдан також приїхали в київський аеропорт "Бориспіль" незадовго до прибуття літака. Їх супроводжували інші високопосадовці. 

      Водночас глава держави зазначив, що це – перший етап. Другим стане завершення війни на Донбасі

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Наприкінці травня Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів військовополоненими і зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Втім там продовжили показове судилище над українцями, висунувши їм звинувачення у незаконному перетині кордону. 17 липня московський суд продовжив термін арешту українських моряків до жовтня.


      Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу


      В'язні Росії, яких повернули в Україну/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Заручники Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі
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