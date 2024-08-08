В Минэнерго пригрозили регионам, которые нарушали графики отключений света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко высказался о регионах, которые нарушали графики отключений света. Глава Минэнерго отметил, что эти области будут привлечены к ответственности.

Во время брифинга в Николаеве министр вспомнил, в частности, о нарушении этих норм в Житомирской области. Там не выполняли команды на ограничение электроэнергии для потребителей.

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Что ждет регионы, которые не ограничивали свет для потребителей

Галущенко отметил, что во время действия графиков отключений света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничение. Поэтому сейчас по ним будут сделаны юридические выводы.

В частности, Госэнергонадзор проверил Житомир и установил там такие нарушения. Ситуация ухудшается еще и тем, что проверяющих не допускали на объект,

– подчеркнул глава Минэнерго.

Министр отметил, что подобные действия недопустимы и в мирный период, но особенно во время войны. По словам Германа Галущенко, для всех областей должен действовать принцип справедливости, как это было в 2022 – 2023 годах, и не должно быть так, что "одни сидят без света по 16 часов, а другие только по два или четыре".

"У нас единая энергосистема, и она распределяет дефицит электричества равномерно по всем областям. Да, есть определенные моменты, связанные с наличием большего или меньшего количества объектов критической инфраструктуры или промышленности, но это существенно не влияет на ситуацию", – заметил он.

К слову, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник ранее сообщал, что Государственная инспекция энергетического надзора уже провела проверки по справедливому распределению света и обнаружила больше всего нарушений в Днепропетровской и Житомирской областях.

Колесник отмечал, что в Житомирской области работники облэнерго препятствовали установлению факта нарушения, то есть не допускали Госэнергонадзор к щитам. А в Днепропетровской области в несколько раз увеличили сроки применения графиков почасовых отключений и количество очередей.