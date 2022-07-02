Вроцлав выделит 1 миллион евро на создание реабилитационного центра во Львове

Во Львове начали большой проект "Несокрушимые", в рамках которого состоится строительство национального реабилитационного центра. Вроцлав заявил, что выделит 1 миллион евро на его создание.

Вроцлав выделит миллион евро на "Несокрушимые" во Львове

Такое заявление сделал мэр Вроцлава Яцек Сутрик во время своего визита во Львов. Об этом сообщил львовский мэр Андрей Садовый.

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Во Львов приехал наш добрый друг, городской голова Вроцлава Яцек Сутрик. Есть важные новости. Вроцлав выделит 1 миллион евро на создание реабилитационного центра UNBROKEN Ukraine,

– написал Садовый.

Он добавил, что да, шаг за шагом, благодаря друзьям и партнерам идем к осуществлению нашей большой цели.



Яцек Сутрик и Андрей Садовый посетили одну из больниц Львова / Фото из фейсбука Андрея Садового

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые": коротко

Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Он будет включать мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование.

Планируется, что ежегодно будут принимать в центре более 50 тысяч пациентов и проводить более 10 тысяч операций. При этом пострадавшим не только будут устанавливать протезы, там их и будут производить.