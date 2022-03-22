Несокрушимый взгляд победы: пограничники показали храбрых украинских защитников

Украинские пограничники смело защищают государство от российских оккупантов. Они готовы дать отпор каждому вражескому солдату, который зайдет на украинскую землю.

Госпогранслужба обнародовала трогательное видео, на котором демонстрируют украинских защитников, надежно защищающих границы.

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Видео дополнили песней Кристины Соловий "Я несу мир".

Говорят, глаза – зеркало души. И сейчас в глазах наших защитников – несокрушимый взгляд! Взгляд – победы! Взгляд верности воинской обязанности! Взгляд нашего с вами счастливого будущего! Вместе с ними ничего не страшно! Вместе к победе! Слава Украине! – говорится в сообщении.

Трогательный ролик об украинских пограничниках

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