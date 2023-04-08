В Днепре подростки устроили циничную фотосессию на кладбище: за дело взялась полиция

Три девушки, 12, 13 и 14 лет, решили устроить фотосессию. Все бы ничего, однако подростки решили, что лучшее для этого место – кладбище.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. Они опубликовали фотоподтверждения и призвали родителей смотреть за своими детьми, пишет 24 Канал.

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Какая ответственность ждет родителей

Результаты фотосессии и видео девушки сами опубликовали на своих страницах. После того, как циничные фото разлетелись соцсетями, к родителям подростков пришла полиция.

По предварительной информации, событие произошло 5 апреля на кладбище, которое расположено на улице Березинской. Несовершеннолетние героини скандала – жительницы Днепра.

Сотрудники сектора ювенальной превенции Днепровского РУП с участием родителей провели профилактические беседы детьми. Кроме того, полиция составила на родителей админпротоколы за ненадлежащее воспитание детей.

Подростки в Днепре устроили фотосессию на кладбище: смотрите видео



Девушки вылезали на памятники и фотографировались / Фото из соцсетей



Полиция составила на родителей админпротоколы / Фото из соцсетей

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