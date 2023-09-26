Видео избиения снимали также еще несколько подростков, присутствовавших во время инцидента. Полиция возбудила уголовное дело.

Смотрите также Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Днепре подросток покончил с собой

Что известно о драке на Закарпатье

В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обнаружили опубликованную видеозапись, на которой несовершеннолетний парень наносит телесные повреждения другому. Еще несколько подростков стоят рядом и снимают это на мобильные телефоны,

– рассказали в полиции.

В Раховском районном отделе полиции быстро установили личности всех участников инцидента. Оказалось, что:

нападающим является 14-летний житель села Делово Раховского района;

избивал он своего также 14-летнего односельчанина.

Правоохранители доставили нападающего вместе с родителями в отделение полиции для проведения следственных действий и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований из-за умышленных легких телесных повреждений.

Несовершеннолетнему пострадавшему правоохранители дали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести полученных им телесных повреждений,

– заявили правоохранители.

Кроме того, в дело привлекли ювенальную полицию, которая будет работать со всеми участниками инцидента.

Заметьте Детская агрессия и жестокость: как действовать родителям на площадке и дома

Последние инциденты с детьми