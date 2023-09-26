Відео побиття знімали також ще декілька підлітків, які були присутні під час інциденту. Поліція відкрила кримінальну справу.
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Що відомо про бійку на Закарпатті
В ході моніторингу мережі інтернет співробітники поліції виявили опублікований відеозапис на якому неповнолітній хлопець наносить тілесні ушкодження іншому. Ще кілька підлітків стоять поряд та фільмують це на мобільні телефони,
– розповіли у поліції.
У Рахівському районному відділі поліції швидко встановили особи всіх учасників інциденту. Виявилось, що:
- нападником є 14-річний мешканець села Ділове Рахівського району;
- бив він свого також 14-річного односельця.
Правоохоронці доправили нападника разом з батьками у відділок поліції для проведення слідчих дій та внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань через умисні легкі тілесне ушкодження.
Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень,
– заявили правоохоронці.
Окрім того, до справи залучили ювенальну поліцію, яка працюватиме з усіма учасниками інциденту.
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