Відео побиття знімали також ще декілька підлітків, які були присутні під час інциденту. Поліція відкрила кримінальну справу.

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Що відомо про бійку на Закарпатті

В ході моніторингу мережі інтернет співробітники поліції виявили опублікований відеозапис на якому неповнолітній хлопець наносить тілесні ушкодження іншому. Ще кілька підлітків стоять поряд та фільмують це на мобільні телефони,

– розповіли у поліції.

У Рахівському районному відділі поліції швидко встановили особи всіх учасників інциденту. Виявилось, що:

нападником є 14-річний мешканець села Ділове Рахівського району;

бив він свого також 14-річного односельця.

Правоохоронці доправили нападника разом з батьками у відділок поліції для проведення слідчих дій та внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань через умисні легкі тілесне ушкодження.

Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень,

– заявили правоохоронці.

Окрім того, до справи залучили ювенальну поліцію, яка працюватиме з усіма учасниками інциденту.

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