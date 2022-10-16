Неспокойное утро в Донецке: прилетело в "мэрию", над городом поднялся черный дым
Временно оккупированный Донецк утром посетил хлопок. После попадания в "мэрию" над городом поднялся дым.
Пылает в центре города, сообщает 24 канал. Так называемая "мэрия" боевиков испытала серьезные разрушения.
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Что происходит в Донецке
В результате утреннего хлопка в так называемой "мэрии" Донецка не только пострадало помещение, но и автомобили на парковке – по меньшей мере 3 автомобиля сгорели.
Хлопок в донецкой "мэрии": смотрите видео
Что касается самой "мэрии", то ей "стало немного плохо" – окна вылетели, стены и потолок посыпались. Причем окна вылетели на всех этажах здания.
Как теперь выглядит "мэрия" / Фото из соцсетей
Известно, что среди гражданских пострадавших в результате "хлопка" нет. В то же время потери боевиков и оккупантов сейчас выясняют. Интересно, что пропагандисты часто просят "ударов по центрам принятия решений". Просьба пропагандистов выполнена, но есть один нюанс.
Как выглядит "центр принятия решений" в Донецке: смотрите видео
"Хлопок" посетила и Новую Каховку
Кроме Донецка, утро началось не с кофе и во временно оккупированной Новой Каховке. По свидетельству местных жителей, раздалось около 10 взрывов.
Пока неизвестно, что именно взорвалось в городе. Однако, учитывая, что там довольно часто происходят такие вещи – стоит ждать хороших новостей.