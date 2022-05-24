Неспокойную ночь сменило неспокойное утро: оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о беспокойной ночи и утре в Днепропетровской области. Российские оккупанты обстреливали область.

Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, а также попали по Великой Костромке.

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В результате обстрела есть разрушения, однако люди не пострадали.



Последствия российских обстрелов Днепропетровщины / Фото Валентин Резниченко

Кроме того, в Павлоградском районе российские войска "демилитаризировали" поле. Из-за попадания ракеты там образовалась воронка, достигающая глубины в 4 метра. Никто не пострадал.



Российские войска "демилитаризировали" поле / Фото Валентин Резниченко

Также глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук дополнил информацию о Павлоградском районе. Он отметил, что последствия все еще выясняются.

"Обстреляли оккупанты и Криворожский район: из "Ураганов" попали по Великой Костромке. Поврежден жилой дом, пострадавших нет. На фото ниже – очередная иллюстрация того, как нас "освобождают" от гнета нацистов. Не хватает слов", – сообщил Николай Лукашук.



Как нас "освобождают" от гнета нацистов / Фото Николай Лукашук

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что ночью было много вражеских обстрелов по всей линии столкновения.

"В Криворожском районе был обстрел села Большая Костромка из РСЗО "Ураган" – 15 "приходов", разрушены домовладения, жертв нет", – отметил Вилкул.

Какая ситуация на Днепропетровщине: последние новости

Российские оккупанты ударили по Днепропетровщине 4 раза. В областной военной администрации объяснили, что разрушения серьезные.

Об угрозе ракетного удара в Павлограде сообщили в 11.29 22 мая. Когда раздались взрывы, власти призвали жителей сохранять спокойствие и не публиковать в соцсетях никаких фото и видео до появления официальной информации.

В Криворожском 82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов. Он принес их домой и пытался самостоятельно разобрать, но они сдетонировали и произошел взрыв.

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