Действительно ли Нестор Шуфрич умер: в прокуратуре расставили точки над "і"

В четверг, 5 сентября, в ряде телеграм-каналов появилось сообщение о "смерти" нардепа Нестора Шуфрича в больнице. Однако эта информация является ложной.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь Офиса генпрокурора Украины Надежда Максимец. Рассмотрение дела Шуфрича состоится в ближайшее время, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Слухи о смерти Нестора Шуфрича

Информация о смерти народного депутата в СИЗО, которую сегодня распространили в телеграм-каналах, является абсолютной неправдой. Более того, сегодня ему было вручено ходатайство о продлении меры пресечения, которое суд рассмотрит в ближайшее время,

– отметили в прокуратуре.

Стоит указать, что 4 сентября в Киеве должно было состояться заседание по делу Нестора Шуфрича, которого обвиняют в государственной измене и финансировании росгвардии в Крыму. Однако нардеп сообщил о плохом самочувствии, поэтому сторона защиты попросила вызвать "скорую". Суд поддержал просьбу, а также перенес рассмотрение дела.

Известно, что неделю назад Шуфрич перенес операцию по удалению грыжи, которую ему диагностировали в СИЗО. На заседании подозреваемый едва держался на ногах, был бледным, похудевшим и периодически корчился от боли.

Уже 5 сентября бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на адвокатов сообщил о "смерти" Шуфрича. Однако уже после появилось опровержение – по словам Мосийчука, "адвокаты натупили".