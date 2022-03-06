Несут флаги и поют гимн: в США люди массово выходят на митинги за Украину
В американских штатах люди массово выходят на акции протеста в поддержку Украины. Такие митинги прошли во Флориде, Майами и Сан Хосе.
Сотни людей выходят на площади городов, одетые в сине-желтую символику. Вокруг развеваются украинские флаги.
Кстати Конгресс США готов поддержать помощь Украине в 10 миллиардов долларов.
Масштабные митинги в США
Люди несут плакаты с призывами "остановить войну" и поют украинский гимн. Кстати, на акции выходят и пожилые люди, и даже дети.
Во Флориде сине-желтые флаги волонтеры раздавали всем желающим, а в Майами подсветили здания в цветах украинской символики.
В Украину идут иностранцы-добровольцы
Три тысячи американских добровольцев воевали за Украину в составе международного батальона. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках.
В общей сложности в Украину едут уже более 16 тысяч иностранных добровольцев.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!