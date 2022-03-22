Нет данных, что Медведчук пересек границу, – Венедиктова

Все версии отрабатывают. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. Пока нельзя сказать, что Медведчук где-то в Москве и мы не доберемся до него.

Кстати Суд одобрил арест Виктора Медведчука

Журналисты спросили, действительно ли для поиска Медведчука создали специальную группу работников СБУ и генпрокуратуры. Венедиктова подчеркнула, что это конфиденциальная информация.

Следственные действия продолжаются. Могу лишь частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, разыскивающих и проводящих следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где,

– добавила генпрокурор.

Как Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

По словам Венедиктовой, одна из версий ей известна. Это проверяют в рамках уголовного производства.

Генпрокурор обещает рассказать, когда будет иметь данные о людях, которые реально виноваты в том, что он сбежал.

Может ли Медведчук быть за границей

Если Медведчук пересек границу, это, конечно, было незаконное пересечение.

"Поэтому официальных данных, что он пересек границу, у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", – подытожила генпрокурор.

Что известно о побеге Медведчука

Кум Путина сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.

Медведчук сидел под арестом, потому что его подозревают в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий.

Журналисты писали, что он может скрываться у коллег из ОПЗЖ, а его яхту видели в Хорватии.

Кстати, после этого на территории имения Медведчука в Пуще-Водице провели обыски. Нашли настоящий железнодорожный перрон, а на перроне – вагон-ресторан.

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