Нет данных, что Медведчук пересек границу, – Венедиктова
Источник:"Украинская правда"
В Офисе генпрокурора имеют несколько версий, где может скрываться беглый нардеп Виктор Медведчук. Его ищут во многих городах. Данных, что он уехал за границу, нет.
Все версии отрабатывают. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. Пока нельзя сказать, что Медведчук где-то в Москве и мы не доберемся до него.
Кстати Суд одобрил арест Виктора Медведчука
Журналисты спросили, действительно ли для поиска Медведчука создали специальную группу работников СБУ и генпрокуратуры. Венедиктова подчеркнула, что это конфиденциальная информация.
Следственные действия продолжаются. Могу лишь частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, разыскивающих и проводящих следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где,
– добавила генпрокурор.
Как Медведчук сбежал из-под домашнего ареста
По словам Венедиктовой, одна из версий ей известна. Это проверяют в рамках уголовного производства.
Генпрокурор обещает рассказать, когда будет иметь данные о людях, которые реально виноваты в том, что он сбежал.
Может ли Медведчук быть за границей
Если Медведчук пересек границу, это, конечно, было незаконное пересечение.
"Поэтому официальных данных, что он пересек границу, у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", – подытожила генпрокурор.
Что известно о побеге Медведчука
- Кум Путина сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.
- Медведчук сидел под арестом, потому что его подозревают в государственной измене. Дело касается закупки угля с оккупированных территорий.
- Журналисты писали, что он может скрываться у коллег из ОПЗЖ, а его яхту видели в Хорватии.
- Кстати, после этого на территории имения Медведчука в Пуще-Водице провели обыски. Нашли настоящий железнодорожный перрон, а на перроне – вагон-ресторан.
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