Нет и годика: в Одессе нашли тело еще одного погибшего младенца: в Одессе нашли тело еще одного погибшего младенца

В ночь на 2 марта российские военные атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате этого есть погибшие и пострадавшие. Сейчас найдено тело погибшего младенца.

По состоянию на сейчас, в результате российской атаки дронами по Одессе погибли по меньшей мере 10 человек. Среди них – ребенок и беременная женщина.

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Среди погибших обнаружили еще одного ребенка

В ночь на 2 марта российские военные атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. Дроны заходили из Черного моря.

Ранее в ГСЧС отмечали, что около 08:30 под завалами нашли тело 9 жертв. В то же время продолжались мероприятия по деблокированию погибшей женщины.

По данным ОВА, рядом с телом женщины впоследствии обнаружили тело еще одного погибшего младенца. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завал.

Рядом с телом женщины было обнаружено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и год,

– сообщил Олег Кипер.

Эту информацию подтвердили и в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

Только что было обнаружено тело еще одного погибшего младенца. Рядом с матерью. Никогда не простим,

– говорится в сообщении спасателей.

По состоянию на 9:50 из-под завалов изъято 10 погибших, среди них – 3 ребенка.