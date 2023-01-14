Нет необходимых средств для сбивания таких ракет, – Игнат о утренних обстрелах Киева
Российские оккупанты сегодня, 14 января, ударили по Киеву зенитными ракетами. Запуск произошел с северного направления, в связи с чем долетели они в считанные минуты.
Россияне применяли по Киеву зенитные ракеты С-400 или С-300. Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 канал.
Важно Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру.
Нет средств для сбивания этих ракет
По словам Игнатия, их запускали с северного направления. Пуски были недалеко от границы. Поэтому ракеты долетели до столицы очень быстро – в считанные 1 – 2 минуты.
Пока не говорим, откуда, но понятно, где северное направление, по столице Украины,
– сказал Игнат.
Спикер также отметил, что Украине нет необходимых средств для сбивания таких ракет.
Ракетная атака по Киеву: что известно
- Утром 14 января в Киеве и области прогремели взрывы. Впоследствии объявили воздушную тревогу.
- оккупанты попали в объект инфраструктуры. На место прибыли необходимые службы.
- Впоследствии в КМВА сообщили, что в Голосеевском районе Киева на нежилую территорию рухнули обломки ракеты. В результате вспыхнул пожар.
- В Дарницком районе обломком ракеты повредили машину.