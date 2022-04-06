Нет невинных россиян, они все – "теплая ванна" для Путина, – историк

Россияне должны понести ответственность за жестокую войну РФ против Украины. И невинных россиян нет, ведь они сами выбрали свою власть.

Об этом заявил историк Александр Алферов в эфире 24 канала.

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Алфедов заверил, что все изнасилования, геноцид и военные преступления в Украине совершали россияне, которым по 20 – 30 лет. "Они воспитаны в системе рашизма РФ, такова их коллективная ментальность. Для кого-то это генетика, а для кого-то "коллективная этика" – изнасиловать, потому что так делают все ребята", – говорит историк.

Я хочу подчеркнуть, что нет невинных россиян, они все сейчас являются "теплой ванной" для Путина и российского правительства,

– отметил Александр Алфедов.

Справка! Выражение "теплая ванна" означает искусственно ограниченную обратную связь между властью и народом, который нанял ее служить.

Он добавил, что некоторые россияне выходят на акции, но их немного. По его словам, каждый россиянин ответственен за того, кого он с 2000-го года "пригрел" на этом месте. "22 года идет эта власть, и они могли все понять", – подытожил историк.

Историк Александр Алферов о ментальности россиян и Путина:

К слову, очевидно, успешность "спецоперации" Путина под угрозой, и сам диктатор осознает это. Чтобы хоть немного "сохранить лицо", лидер Кремля решил дать новую задачу российским генералам – одержали "хоть какую-то победу" в Украине до 7 мая, потому что 9-го должен в Москве состояться традиционный парад.

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