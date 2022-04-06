Про це заявив історик Олександр Алфьоров в ефірі 24 каналу.

До теми Путін та його оточення збираються припуститися ще однієї помилки в Україні

Алфьодов запевнив, що всі згвалтування, геноцид та воєнні злочини в Україні робили росіяни, яким по 20 – 30 років. "Вони виховані в системі рашизму РФ, така їхня колективна ментальність. Для когось це генетика, а для когось "колективна етика" – згвалтувати, бо так роблять всі хлопці", – каже історик.

Я хочу наголосити, що немає невинних росіян, вони всі зараз є "теплою ванною" для Путіна та російського уряду,

– зазначив Олександр Алфьодов.

Довідка! Вираз "тепла ванна" означає штучно обмежений зворотний зв'язок між владою і народом, який найняв її служити.

Він додав, що деякі росіяни виходить на акції, але їх небагато. За його словами, кожен росіянин відповідальний за того, кого він з 2000-го року "пригрів" на цьому місці. "22 роки йде ця влада, і вони могли все зрозуміти", – підсумував історик.

Історик Олександр Алфьоров про ментальність росіян та Путіна:



До слова, очевидно, успішність "спецоперації" Путіна під загрозою, і сам диктатор усвідомлює це. Щоб хоч трохи "зберегти лице", лідер Кремля вирішив дати нове завдання російським генералам – здобули "хоч якусь перемогу" в Україні до 7 травня, бо 9-го має в Москві має відбутися традиційний парад.

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