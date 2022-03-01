"Нет никакой родины": разговор пленного бурята с любимой в России

Не все оккупанты пополняют статистику черных пакетов. Некоторым везет попасть в плен и даже пообщаться с родными. Один из таких – бурят Иван.

На видео, которое в сеть выложило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, можно послушать разговор оккупанта со своей возлюбленной.

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Бурят Иван подчеркнул, что у него нет никакой родины

Наши военные позволили оккупанту позвонить любимой и рассказать, как он попал в плен. Далее прямая речь:

– Ало, привет.

– Ало.

– Слышишь меня? Сейчас я попал в плен. Слушай только.

– Как?

– Мы приехали сюда. Они нас обманули, что мы защищать приехали, а мы наоборот – приехали сюда убивать мирных людей.

– Вань, ты что такое говоришь? (плачет).

– Позвони остальным и скажи, что пусть они позвонят на горячую линию и узнают, как забрать тела.

– Какие тела?

– Их тела…

– Вас отпустят домой?

– Я не знаю. Но я надеюсь. Я так хочу тебя обнять.

– Вань, ты обязательно обнимешь.

– Я вас так сильно люблю.

– Мы тебя тоже любим, дорогой. Ту армию в п*зду. Теперь я увольняюсь. Я е*бала.

Смотрите на видео разговор пленного бурята Ивана:

Оккупант снова повторяет, что их бросили, что он зря поехал в Украину. На что его возлюбленная повторила любимую пропагандистскую мантру о "защите своего народа, своей родины".

Нет никакой родины. Нас всех обманывают. Они ни в чем не виноваты люди. На нас никто не нападал. Мы виноваты. Это наша власть виновата,

– ответил он.

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