Нет оснований: Греция не планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины

Греция пока не намерена эвакуировать своих дипломатов с украинской территории. Глава греческого МИД Никос Дендиас намерен посетить Украину в знак поддержки перед возможным наступлением России.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он провел телефонные переговоры с Николасом Дендиасом.

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Дендиас хочет провести встречу с греческой общиной в Мариуполе

Кулеба приветствовал решение своего греческого коллеги посетить Украину. В частности, Дендиас запланировал встретиться с представителями греческой общины в Мариуполе. Греческий министр заверил, что этот визит является актом поддержки Украины.

В прошлом году я призвал всех партнеров осуществить визиты в Украину в январе-феврале 2022 года в знак поддержки нашего государства во время угроз безопасности со стороны России. Постоянное пребывание высоких иностранных гостей в Украине снижает напряжение,

– подчеркнул Кулеба.

В Греции считают, что оснований для преждевременных решений нет

Дендиас отметил, что в Афинах внимательно следят за ситуацией, пока причин для преждевременных решений нет. Греция пока не планирует эвакуировать дипломатов или членов их семей, а также не призывает греческих граждан и украинцев греческого происхождения покидать Украину.

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О чем еще беседовали Дендиас и Кулеба: главные тезисы

Правительство Греции готово и в дальнейшем действенно помогать греческой общине в Украине.

Кулеба проинформировал коллегу об актуальной ситуации безопасности на фоне агрессивных действий России.

Министры обсудили подготовку ЕС санкций против России.

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