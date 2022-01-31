Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він провів телефонні перемовини з Нікосом Дендіасом.

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Дендіас хоче провести зустріч з грецькою громадою у Маріуполі

Кулеба привітав рішення свого грецького колеги відвідати Україну. Зокрема, Дендіас запланував зустрітись з представниками грецької громади в Маріуполі. Грецький міністр запевнив, що цей візит є актом підтримки України.

Минулоріч я закликав усіх партнерів здійснити візити до України в січні-лютому 2022 року на знак підтримки нашої держави у час безпекових загроз із боку Росії. Постійне перебування високих іноземних гостей в Україні знижує напругу,

– наголосив Кулеба.

У Греції вважають, що підстав для передчасних рішень нема

Дендіас наголосив, що в Афінах уважно стежать за ситуацією, наразі причин для передчасних рішень нема. Греція поки не планує евакуювати дипломатів чи членів їхніх сімей, а також не закликає грецьких громадян і українців грецького походження залишати Україну.

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Про що ще розмовляли Дендіас та Кулеба: головні тези

Уряд Греції готовий і надалі дієво допомагати грецькій громаді в Україні.

Кулеба поінформував колегу щодо актуальної безпекової ситуації на тлі агресивних дій Росії.

Міністри обговорили підготовку ЄС санкцій проти Росії.

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