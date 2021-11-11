Нет оснований: Леросу пока не будут избирать меру пресечения

Нардепу Гео Леросу сообщили о подозрении за неприличный жест, который он показал Владимиру Зеленскому в парламенте. Впрочем, меру пресечения ему пока не будут избирать.

В Офисе генерального прокурора пояснили, что для этого нет оснований. Впрочем, если они появятся, суд может принять соответствующее решение.

Ранее Нардепу Гео Леросу вручили подозрение из-за среднего пальца Зеленскому

При каких условиях Леросу таки будут избирать меру пресечения

В ведомстве пояснили, что вопрос применения меры пресечения к Леросу могут рассмотреть в случае, если подозреваемый не будет выполнять возложенных на него процессуальных обязанностей.

Меры пресечения применяют, чтобы предотвратить попытки:

скрываться от органов досудебного расследования и суда;

уничтожить, спрятать или исказить вещь или документ, которые имеют существенное значение для следствия;

незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта и тому подобное;

по-другому препятствовать уголовному производству иным образом;

совершить другое уголовное правонарушение или продолжить то, в котором человека обвиняют.

Кроме обоснованного подозрения в совершении уголовного преступления, основанием для избрания меры пресечения являются риски, что подозреваемый может прибегнуть к противоправным действиям, перечисленным выше.

В чем подозревают Гео Лероса

Следователь или прокурор не имеют права инициировать применение меры пресечения без наличия для этого оснований, предусмотренных Уголовным кодексом Украины

Политику объявили о подозрении по статье о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Так, в правоохранительных органах отреагировали на его поведение во время заседания 4 ноября. Тогда Лерос, в частности, назвал Зеленского "предателем" и демонстративно показал президенту средний палец, когда ему выключили микрофон. Теперь ему светит штраф в 68 тысяч, 6 месяцев за решеткой или ограничение свободы вплоть до 5 лет.

С учетом требований Уголовно-процессуального кодекса, если таки придется избирать меру пресечения, в случае с Леросом это может быть личное обязательство или личное поручительство. Все потому, что в ходе досудебного расследования уголовных проступков нельзя применять любые другие.