В Офісі генерального прокурора пояснили, що для цього немає підстав. Втім, якщо вони з'являться, суд може ухвалити відповідне рішення.

Раніше Нардепу Гео Леросу вручили підозру через середній палець Зеленському

За яких умов Леросу таки обиратимуть запобіжний

У відомстві пояснили, що питання застосування запобіжного заходу до Лероса можуть розглянути у випадку, якщо підозрюваний не виконуватиме покладених на нього процесуальних обов'язків.

Запобіжні заходи застосовують, аби запобігти спробам:

переховуватися від органів досудового розслідування й суду;

знищити, сховати або спотворити річ або документ, які мають істотне значення для слідства;

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта тощо;

по-іншому перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити те, в якому людину обвинувачують.

Окрім обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, підставою для обрання запобіжного заходу є ризики, що підозрюваний може вдатися до протиправних дій, перелічених вище.

Важливо! Слідчий чи прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених Кримінальним кодексом України

У чому підозрюють Гео Лероса

Політику оголосили про підозру за статтею про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Так у правоохоронних органах відреагували на його поведінку під час засідання 4 листопада. Тоді Лерос, зокрема, назвав Зеленського "зрадником" і демонстративно показав президенту середній палець, коли йому вимкнули мікрофон. Тепер йому світить штраф у 68 тисяч, 6 місяців за ґратами або обмеження волі аж до 5 років.

З урахуванням вимог Кримінально-процесуального кодексу, якщо таки доведеться обирати запобіжний захід, у випадку з Леросом це може бути особисте зобов'язання або особиста порука. Все тому, що у ході досудового розслідування кримінальних провин не можна застосовувати будь-які інші.