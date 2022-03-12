Нет подарков и человеческого отношения, – Зеленский рассказал о гуманитарных коридорах

На сегодня украинская сторона организовала 14 гуманитарных коридоров, есть договоренности с оккупантами, которые подтвердили эти коридоры. Несколько дней, несмотря на подтверждение, эти коридоры не работали.

Но уже удалось разблокировать Сумы, Полтаву и вывезти людей. Об этом на встрече с иностранными журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Удалось вывезти людей благодаря студентам из Индии и Китая

Он отметил, что кафиры действуют достаточно прагматично. Они ведь разблокировали коридоры, где были студенты из Индии и Китая. Благодаря этому удалось вывезти людей – наших женщин и детей.

Мы говорили об этом с премьером Индии. Всё это происходит не просто так. Не просто так кто-нибудь из гуманитарных целей со стороны российских оккупантов открыл коридоры. Нет подарков, человеческого отношения тоже нет,

– рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что в Мариуполь снова пытаются отправить гуманитарную помощь. Уже пятый раз. На этот раз в сопровождении представителей церквей, в частности, Московского патриархата.

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