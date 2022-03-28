Нет подтверждений, что ракеты попали в Житомир, – мэр города Сухомлин
Источник:фейсбук Сергея Сухомлина
Жители Житомира очнулись от того, что услышали взрывы. Впрочем, нет никакой информации о том, что вражеские ракеты попали в дома на территории города.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин поспешил успокоить жителей города. По его информации, в пределах населенного пункта попаданий вражеских ракет не было.
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По словам Сухомлина, попадание могло произойти за пределами города, также стоит учитывать работу ПВО.
В черте города попаданий не было. Также работает наше ПВО. Сигнал тревоги продолжается, поэтому будьте внимательны,
– сказал мэр Житомира.
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