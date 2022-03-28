Мер Житомира Сергій Сухомлин поспішив заспокоїти жителів міста. За його інформацією, в межах населеного пункту влучань ворожих ракет не було.

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За словами Сухомлина, влучання могло статися за межами міста, також варто зважати на роботу ППО.

В межах міста влучань не було. Також працює наше ППО. Сигнал тривоги триває, тому будьте уважними,

– сказав мер Житомира.

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