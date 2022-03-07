Нет подтвержденных "зеленых" коридоров: власти срочно обратились к жителям Сумщины

Местные власти на Сумщине обратились к жителям с просьбой не садиться ни в какие эвакуационные автобусы. Ведь подтвержденных "зеленых коридоров" пока нет.

Эвакуационные рейсы могут являться провокацией. Об этом Сумская ОВА сообщила 7 марта утром.

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Не садитесь ни в какие эвакуационные автобусы! На Сумщине сегодня нет подтвержденных "зеленых" коридоров! Это может быть провокация со стороны России!

– говорится в обращении.

Заявление по поводу "зеленых коридоров" сделал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он сказал, что сейчас власть работает над тем, чтобы обеспечить эвакуацию.

Для того, чтобы организовать "зеленые коридоры" следует полностью знать, что люди будут в полной безопасности. В этом власть должны заверить международные организации. Иначе – эвакуация не возможна.

К слову, оккупанты массово прибегают к распространению фейков касательно эвакуации, ВСУ и т.д. Поэтому будьте осторожны!

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